شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: الصور... السعودية تنشر لأول مرة آثار "هجوم أرامكو" ...دمار هائل ونتائج غير مسبوقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت عدسة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، آثار الدمار الذي لحق بأحد محطات شركة أرامكو النفطية السعودية عقب الهجوم الإرهابي على حقلين نفطيين شرقي المملكة السبت الماضي. Advertisements

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