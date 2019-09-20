“ بعد ساعة من الان ” .. اليمن و قطر مبارة التحدي والحسم (موعد المباراة والقنوات الناقله)

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عدن - ياسمين التهامي - يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة المؤقتة عدن مباراة مصيرية مع نظيره القطري في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات آسيا للناشئين تحت 16 عام التي تقام مبارياتها في الدوحة بمشاركة منتخبنا وبوتان وقطر وبنغلاديش.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة كونها ستحدد متصدر المجموعة والذي سيقطع أكثر من نصف المشوار نحو التأهل للنهائيات الآسيوية التي ستقام العام المقبل.
حيث يدخل منتخبنا المباراة وهو في صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على بوتان أمس الأربعاء بعشرة أهداف مقابل هدف وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري الذي يمتلك ثلاث نقاط حصدها من الفوز على بنغلاديش بهدفين دون رد، ولذا ستكون المباراة حاسمة ومصيرية والفائز فيها سيكون هو المتأهل بنسبة كبيرة.
ولن تكون المهمة صعبة على منتخبنا خاصة أنه أظهر في مباراته الأولى أمام بوتان مستوى جيد وتنظيم رائع تكلل بالفوز بعشرة أهداف كاملة على العكس من المنتخب القطري الذي لم يظهر في مباراته السابقة أمام بنغلاديش بمستوى طيب وبالكاد خرج فائزاً.
موعد اللقاء والقنوات الناقلة للمباراة :
الموعد الساعة السابعة مساءً بتوقيت صنعاء وعدن
قناة اليمن الفضائية وقناة الكأس القطرية
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