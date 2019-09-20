شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير ومفاجئ للدولار والسعودي امام الريال اليمني لأول مرة منذ أشهر” اسعار الصرف” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم الجمعة،انخفاضا طفيفا بمختلف المحافظات وكانت الأسعار كالتالي: Advertisements أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 612 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 607 ريالًا أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 159 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ162 ريالا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 157ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 160 ريالا.

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