شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل الصيعر تصدر بيان تنعي فيه أغتيال قائد قوات التحالف بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبائل الصيعر بيان تنعي فيه أغتيال قائد قوات التحالف بوادي حضرموت.

نص البيان



بسم الله الرحمن الرحيم

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بيان صادر عن تجمع أبناء الصيعر بالمكلا تاييدا لقرار محافظ حضرموت بوقف تصدير النفط.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد:

يتقدم أبناء الصيعر بالمكلا ومعهم كل قبائل الصيعر بالشكر والتقدير للأخ المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني على مبادرته الشجاعة والتاريخية،

لإتخاذ قرار إيقاف تصدير النفط الحضرمي، حتى نيل حضرموت على كافة حقوقها المشروعة.ويعلنون تأييدهم ومباركتهم لهذه الخطوة الشجاعة وتسخير كل إمكانياتهم لدعم جهود المحافظ والسلطة المحلية ولجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت لانتزاع مطالب وحقوق حضرموت المشروعة من مغتصبيها.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تعنت الحكومة وإصرارها على إذلال حضرموت، واستمرارها في ممارسة سياساتها الاقصائية ، وسياسات الأهمال واللامبالاه تجاهها وعدم إهتمامها بتقديم الخدمات الضرورية بحضرموت ومعالجة الانفلات الامني في الوادي والصحراء،وعدم إلتزامها بتوريد حصة حضرموت من مبيعات النفط ،وعدم دفع مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لأربعة أشهر ، وكذا عدم الإيفاء بالتزاماتها في تسديد مديونية الكهرباء وتمويلها بالمشتقات النفطيه ،ومماطلتها بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بأنشاء محطة غازية بقدرة 100 ميقا، وبقية توجيهاته لبترومسيلة وبقية الشركات النفطية لحضرمة الوظائف والمقاولات والنقليات والخدمات فيها ونقل مكاتبها للمكلا، وتجاهلها لفرع البنك المركزي بالمكلا ورفده بالسيولة النقدية اللازمة ، والتي في مجملها أنعكست سلباً على حياة المواطنين في تردي الخدمات والامن وحرمانهم من أبسط حقوق العيش الكريم.

وبهذه المناسبة فانه يدعو كل قبائل الصيعر في ساحل ووادي وصحراء حضرموت وكل قبائل وأبناء حضرموت قاطبة، للمشاركة الفاعلة في الفعاليات والانشطة التصعيدية التي تنظمها اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت،وعلى راسها، الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا التي ستقام بيوم الاحد 22سبتمبر 2019م.

حفظ الله حضرموت واهلها من أي مكروه ورفع شانها بين الأمم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م.لطفي سالم بن سعدون الصيعري رئيس تجمع أبناء الصيعر بالمكلا

الموافق: 19/ 9/ 2019 م