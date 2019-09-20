شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سبق حادثة إغتيال قائد التحالف العربي في وادي حضرموت، السعودي المقدم ركن بندر العتيبي، اليوم الخميس، تحذيرات إماراتية بالتصدي والرد على أي محاولة في وادي حضرموت تعيق تقدم ما يسمى بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وغرد ضابط سابق في القوات المسلحة الإماراتية، يدعى فهد الكتيبي، صباح الخميس، عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “أي تحرك للقوات الاخونجية الارهابية بإتجاه ساحل حضرموت سيتم التعامل معها من قبل القوات الإماراتية بطريقة المقلقل”.
وتعرض قوات أمنية سعودية ويمنية لإستهداف بعبوات ناسفة اليوم الخميس، في مدينة شبام بوادي حضرموت، والتي اسفرت عن مقتل قائد قوات التحالف في الوادي واثنين من مرافقيه، بالإضافة لإثنين من أفراد الجيش اليمني، وإصابة آخرين.
وطالب الخبير السعودي د. علي التواتي في تغريدة بتويتر، بضرورة وقف حوار جدة وضرب قوات الانتقالي معتبرة ذلك أصبح ضرورة للأمن الإقليمي قائلاً: وابتدأ العمل على اجتثاث وجودنا في حضرموت.. رحم الله الشهيد العتيبي ورفاقه وأسكنهم فسيح جناته وعظم أجر اهاليهم ..وإنا لله وانا اليه راجعون.. أعتقد أن حوار جدة لا بد ان يتوقف وضرب الانتقالي أصبح أولوية قصوى للأمن الإقليمي حتى لو تبدلت التحالفات..
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