شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الخميس، مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في هجوم شنته جنوبي المملكة.

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وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن عددا (لم تحدده) من الجنود السعوديين قتلوا وأصيبوا، الأربعاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف معسكرًا لهم في قطاع جيزان.

وأوضحت نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "هؤلاء سقطوا إثر إطلاق صاروخي زلزال 1، وعدد من قذائف المدفعية".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى حول ذلك، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر.