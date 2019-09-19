شكرا لقرائتكم خبر عن العبوات الناسفة تصل الى المسافرين بطريق العبر...بعد مقتل القائد العسكري السعودي الكبير عبوة ناسفة تقتل مغتربين يمنين قادمين من الوديعة على متن باص جماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أربعة مسافرين يمنيين وأصيب 21 آخرين، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل جماعي في الخط الدولي بحضرموت شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن انفجار بحافلة نقل جماعي تابعة لشركة البراق تقل ( 46 راكبا) عند الوحدة بعد منتصف الليل، أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة 21 آخرين، بينهم ستة بحالة خطيرة، تم إسعافهم إلى مستشفى سيئون.

وذكرت أن الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة وقع في الخط الدولي في منطقة "كيلو خمسين" قرب منفذ الوديعة مع السعودي.

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وأشارت المصادر، إلى أن العبوة كانت تستهدف رتلا عسكريا لقوات سعودية تحرك من الوديعة باتجاه منطقة العبر.

في حين قتل قائد قوات التحالف (السعودية) في وادي حضرموت، المقدم "بندر العتيبي" وأربعة جنود بينهم اثنين يمنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية سعودية في مدينة شبام .

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، تحدثت قبل يومين، عن مساع لميليشيا ما يسمى بالانتقالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع في محافظة حضرموت.

وترافقت هذه العمليات مع حملة تحريض من قبل ناشطين وقيادات في ما يسمى بالانتقالي الإماراتي بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق خالد بحاح، وكذا وسائل إعلام إماراتية ضد الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الأولى بسيئون.