شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلن ايران تخليها عن الحوثيين؟ ...طهران تتبرأ من فعلة الحوثيين وتحملهم المسؤلية الكاملة ...تفاصيل اخطر تصريح للخارجية الايرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تورط طهران بالوقوف وراء هجمات شركة أرامكو السعودية، مكررا زعم السلطات الإيرانية بأن ميليشيات الحوثي هي من نفذتها.

وزعم موسوي في مقابلة مع قناة "العالم" الحكومية الإيرانية، أنه ليس هناك دليل على ضلوع إيران في هجمات أرامكو، ملقياً بالمسؤولية مجدداً على ميليشيات الحوثي.

وأضاف: البعض يوجه التهمة لإیران، وهذا لا أساس له من الصحّة وغیر مقبول.

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لكن وزارة الدفاع السعودية عرضت، الأربعاء، أدلة على ضلوع إيران في الهجماتالتي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص، وقالت إن الهجوم جاء من الشمال بدعم من إيران.

وقال موسوي إن طهران مستعدة لحث الحوثيين على الحوار والتفاوض والحل السياسي، مشترطاً ذلك بوقف عمليات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

وحول طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول اتفاق شامل بديل للاتفاق النووي، قال موسوي إن إیران لن تفاوض على اتفاق يشمل الصواريخ والقضايا الإقلیمیة.

وأضاف أن إيران اشترطت المفاوضات مع أميركا برفع العقوبات وإنهاء سياسة الضغوط القصوى.