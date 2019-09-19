شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. حصيلة اولية لهجوم ارهابي استهدف باص نقل جماعي في طريق العبر.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر محلية ان هجوم ارهابي نفذه مسلحين مجهولين على باص نقل ركاب جماعي تابع لشركة البراق في خط العبر الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت بمنفذ الوديعة شمال اليمن.

جديد الحدث أونلاين:

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وذكرت المصادر ان الهجوم الذي شنه مسلحين مجهولين اليوم الخميس اسفر عن سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى كحصيلة اولية حسب افادة شهود عيان لشبكة أبابيل نت الاخبارية .

ويشهد خط العبر بين فترة واخري هجمات مماثلة بالإضافة الى حالات تقطع ونهب من عصابات مجهولة.