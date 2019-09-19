شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل قائد القوات السعودية وقيادات عسكرية يمنية كبيرة قبل قليل في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط 5 قتلى ابرزهم قائد القوات السعودية في الوادي والصحراء بحضرموت اليوم الخميس في انفجار عبوة

وفي التفاصيل قتل قائد القوات السعودية في منطقة الوادي والصحراء بحضرموت ويدعى ابو نواف برتبة عميد اضافة الى جنديين سعوديين اثنين ، ومثلهم يمنيين واصابة 13 اخرين.

Advertisements

وحسب مصادر عسكرية فان اطقم عسكرية تحركت بعد وصول بلاغ عن وجود عبوات ناسفة في احدى مناطق شبام ،فتم نزع عبوتين من قبل القوة التي خرجت للمهمة ، ولم تنتبه لوجود عبوة ثالثة فانفجرت بهم وخلفت هذا العدد من القتلى والجرحى.



وشهدت شبام قبل ايام هجوم ارهابي استهدف قوات من المنطقة الاولى الا ان الحادثة التي وقعت بتفجير دراجة نارية لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية واحرقت ثلاثة اطقم جراء الهجوم.