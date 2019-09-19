شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: وفاة وزير الداخلية أحمد الميسري اثر نوبة قلبية تعرض لها قبل قليل (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت عدد من المواقع الاخبارية التايعة للمجلس الانتقالي خبر مفاده ان وزير الداخلية احمد الميسري توفي قبل قليل اثر نوبة قلبية تعرض لها في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر موقع "ابناء الجنوب " على لسان شهود عيان كانو بالقرب من الوزير الميسري واوضحوا انه كان غاضيا ومتشنجا ويصرخ متوعدا ومتهددا بعد مطالبة السلطات المصرية له بالخروج من اراضيها وامهاله 48 ساعة .

وبدى الموقع الذي نشر الخبر متشفيا من الوزير الميسري وقال ان تلك هي نهاية كل خائن لأبناء بلده ووصفته بخائن الجنوب الاول.

واضاف الموقع" حتى لو بقي حيا كان الرئيس هادي سيقيله من منصبه تلبية لمطالب الانتقالي وبضغوطات قوية من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكانت السلطات المصرية قد طالبت امس الاول من وزير الداخلية اليمني احمد الميسري مغادرة اراضيها. وقالت صحيفة الايام ان السلطات المصرية امهلت الوزير الميسري 48 ساعة لمغادرة الاراضي المصرية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وبحسب مقربين من الوزير الميسري فانه سيتوجه الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. مراقبون اعتبروا ان طرد الميسري من الاراضي المصرية هي رسالة من الامارات معناها انها هي من يتحكم بالامور داخل اليمن وخارجها.

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