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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الطيران السعودي يهاجم في هذه اللحظات قوات تابعة لإيران على الحدود "السورية - العراقية"...تفاصيل عاجلة
شاركت مقاتلات سعودية، في استهداف مواقع لمليشيا إيرانية في منطقة البوكمال السورية الحدودية مع العراق.
وقالت مصادر لصحيفة ” اندبندنت عربية ” ، إن سقط عددًا من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات.
وأضافت المصادر، أنه ” تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع للمليشيات الإيرانية، في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية ” .
وتابعت: ” تم تدمير مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو ” .
يأتي ذلك بعد استهداف طهران لمنشأتي أرامكو في مدينة بقيق وخريص، والتأكد أن إيران وراء هذان الهجومان.
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