الاكثر مشاهدة - بعد ظهورها بفستان فاضح .. مذيعة ترمي أوراقها على الهواء مباشرة أثناء قراءة النشرة وتجري إلى خارج الأستوديو .. وهكذا كانت المفاجأة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها بفستان فاضح .. مذيعة ترمي أوراقها على الهواء مباشرة أثناء قراءة النشرة وتجري إلى خارج الأستوديو .. وهكذا كانت المفاجأة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء مذيعة بأوراق البرنامج على الهواء مباشرة وخرجت تجري من الاستوديو. وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كانت مذيعة النشرة الجوية “لارا فيلا”، 37 عامًا، تُقدم أحوال الطقس باستوديو قناة “ناين 9” الأسترالية في سيدني، وعند منتصف النشرة تقريبًا، بدت “لارا” لبرهة وكأنها تذكّرت شيئًا ما؛ فقالت لزملائها في الاستوديو: “يا شباب، هذا كل ما لديّ لأقوله عن أحوال الطقس، السيارة تنتظرني للذهاب إلى المطار، نحن في طريقنا إلى مدينة بوين الساحلية؛ حيث الشعر الأحمر وفاكهة المانجو”، وأضافت “لارا”: “سأغادر الآن، وأترككم لقراءة بقية النشرة الجوية”. ​ Advertisements ​​​​​​​​​​​​​ وتضيف الصحيفة: عقب خروجها المفاجئ، بقي المذيعون داخل الاستوديو في حيرة؛ لكن المذيعة “ديبورا نايت” تصرفت بسرعة، قائلة: “شكرًا لك لارا”.

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