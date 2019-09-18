شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: الأحمر يباغت الجميع ويؤكد ان اليمن يستطيع ان يوجه هزيمة ساحقة للمملكة ( تفاصيل طارئة وردت الآن ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد المدرب الوطني لمنتخب الناشئيين ان هزيمة منتخب مملكة بوتان لن يكون صعبا على المنتخب اليمني لكنه اكد في المؤتمر الصحفي ان الاحمر الصغير( منتخب الناشئيين ) سيواجه كافة المنتخبات في المجموعة بكل احترام وسيلعب دون استهتار.

ويفتتح منتخب الناشئين الوطني لكرة القدم مشواره في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020 بمواجهة منتخب بوتان، في الرابعة من مساء اليوم الاربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخبنا اختتم استعداداته مساء الثلاثاء، لمواجهة بوتان بحصة تدريبة على الملعب الذي ستقام عليه المباراة، حيث وضع فيها المدير الفني للمنتخب محمد النفيعي اللمسات النهائية على طريقة اللعب التي سيخوض بها اللقاء.

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وأكد النفيعي أنه سيتعامل مع جميع منتخبات المجموعة بنفس الاحترام والاهتمام، وأنه لا توجد أي فروقات في المستويات في مثل هذه الفئات العمرية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بأكاديمية أسباير، لمدربي منتخبات المجموعة الخامسة ( اليمن، قطر، بوتان، بنغلادش)، أضاف النفيعي أنه لا توجد لديه أي معلومات عن المنتخبات التي سيواجهها في التصفيات، لكن المباراة الأولى ستكشف كل أوراق المجموعة.

وكان الاجتماع الفني للتصفيات الذي حضره مدير المنتخب علي مثنى رازح والإداري أحمد العيدروس، تناول الأمور التنظيمية، وتحديد ألوان المنتخبات الأساسية والاحتياطية التي سيتم اللعب بها في المباريات الثلاث، حيث سيلعب منتخبنا مباراته الأولى أمام بوتان بألوانه الرسمية الأحمر والأبيض والأسود.