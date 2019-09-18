شكرا لقرائتكم خبر عن امر يحدث لأول مرة في سلطنة عمان...السلطان قابوس يباغت كل مشائخ القبائل اليمنية بهذا الاجراء المرعب والصارم الذي لم يتوقعه احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية ان الاجهزة الامنية اعتقلت الشيخ احمد سهيل المهري احد مشائخ محافظة المهرة لاسباب لا زالت مجهولة. واستنكر مشائخ ووجهاء قبيلة «زعبنوت» اعتقال السلطات العمانية للشيخ أحمد بن سهيل المهري . كما وجه مشائخ وأعيان قبيلة"زعبنوت" مناشدة للملك سلمان و الرئيس هادي بسرعة التدخل واطلاق سراحه. Advertisements اخر الاخبار من "الخليج 365" :

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