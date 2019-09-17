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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسريب صور اباحية لواحد من أكبر رجال الأعمال في السعودية ..شاهد من هي الحسنأ التي ظهر وهو بين أحضانها ..صور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا إباحية لرجل الأعمال السعودي المعروف حسن جميل، والمطربة العالمية ريهانا ، والتي لفتت علاقتهما اهتمام الجميع مؤخرًا. وبعد ظهور رجل الأعمال السعودي مع المطربة العالمية، أخذ البعض للبحث عن هوية السعودي حسن جميل ومعرفة سيرته الذاتية . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري اثلج صدور اليمنيين ويعين ابرز واشجع قائد عسكري في هذا المنصب الهام .. وتوقعات بتغير المعادلة خلال الايام القادمة ..(تفاصيل وسيرة ذاتية) Advertisements مسؤول إماراتي يثير غضب السعودية .. وضابط سعودي يرد عليه : سود الله وجه الخيانة! تسريب صور اباحية لواحد من أكبر رجال الأعمال في السعودية ..شاهد من هي الحسنأ التي ظهر وهو بين أحضانها ..صور شاهد : اصغر زواج متعه في العالم .. طفلة ايرانية عمرها تسع سنوات تتزوج من هذا الرجل العجوز ..(فيديو وصور) ----------------------------------------

و حسن جميل هو رجل أعمال سعودي ، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل المتعددة الأنشطة، والمالكة لتوكيل سيارات في المملكة .

عرف حسن جميل شهرة واسعة، بعدما انتشرت أخبار تفيد أنه على علاقة مع النجمة ريهانا، وسرّبت صور كثيرة لهما معاً في أوضاع حميمة.

هو ابن السيد محمد عبد اللطيف جميل أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة ، ولذلك قرر حسن أن يدرس اختصاص المالية والمحاسبة، لكي يتابع مسيرة والده.

يرأس حالياً جمعية جميل الخيرية، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط، ولها شركاء من جامعات دولية وهو عضو في المجلس الاستشاري في جامعة طوكيو، وعضو مجلس عائلة الأعمال الخليجي الخاص بالتطوير والنمو.

يبلغ رأس مال شركة عائلته “عبد اللطيف جميل” نحو مليار ونصف، وهي الشركة التي سيرثها يوماً، وصنفت عائلته في المرتبة الـ12، ضمن قائمة فوربس لأغنى العرب في العالم.

قبل أن نعرفه على أنه حبيب ريهانا، كان حسن جميل متزوجاً من الفنانة والناشطة التونسية لينا الأزعر، المولودة في السعودية، في حفل زفاف ضخم في دار الأوبرا الفرنسية عام 2012، لكن زواجهما لم يدم إلا 6 أشهر قبل أن يتطلقا رسمياً.

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