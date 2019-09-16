شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تخفض رسوم الزيارات العائلية إلى هذا المبلغ البسيط بعد أن كانت 2000 ريال سعودي (وثيقة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وافقت السلطات السعودية رسميا على تخفيض رسوم الزيارة العائلية إلى 300 ريال (80 دولارا)، حسب إعلام محلي وشركة معنية بإنهاء إجراءات التأشيرات للمملكة. إذ قالت شركة "تسهيل مصر"، المكلفة رسميا بإنهاء إجراءات الاستقدام والزيارات للسعودية بمصر، في تدوينة عبر "فيسبوك": "صدرت الموافقة رسميا على تخفيض رسوم الزيارة العائلية لتكون 300 ريال بدلا من 2000 (534 دولارا)". جديد الحدث أونلاين: Advertisements النبأ ذاته أكدته صحيفة "عكاظ" السعودية؛ حيث نشرت أن الملك "سلمان بن عبد العزيز" أصدر مرسوما بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال. وأوضحت أن المرسوم الملكي شمل أنواع عدة من التأشيرات بينها "تأشيرة زيارة لغرض عمرة أو سياحة أو أعمال" أو زيارة أقارب وأصدقاء"، حسب ما أورد موقع "الخليج الجديد". وستكون مقسمة إلى تأشيرة دخول لمرة واحدة بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة مسموحة لشهر، وأخرى دخول متعدد لصلاحية سنة ومدة إقامة مسموحة 3 أشهر، وكلاهما بـ300 ريال.

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