ورد الآن: الإعلان عن مقتل ”طارق عفاش“ قبل قليل في جبهة الساحل الغربي (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك – تويتر ” منشورات تشيرا إلى ان طارق صالح عفاش قتل على أيدي مقاتلي صنعاء في جبهة الساحل الغربي. ورصد “المساء برس” العديد من المنشورات للناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بعضها تفيد بأن طارق صالح تم تأكيد مقتله في الضربه الصاروخية فيما تداول اخرون تفيد انه تعرض لكمين أثناء هروبه. جديد الحدث أونلاين: Advertisements اما اكثر المنشورات اتشارا فتؤكد ان طارق عفاش لقي مصرعه عن طريق قناص حوثي تمكن من استهدافه مباشرة. ولم يتسنى للمساء برس الحصول على معلومات تؤكد مقتله من قوات حكومة الإنقاذ إلى ذلك في وقت سابق قد اعلنت وزارة الدفاع في الحكومة مساء أمس عن السيطرة على المواقع الاستراتيجية جنوب التحيتا.

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