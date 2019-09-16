عاجل.. جباري يلوح بالانضمام الى الحوثيين في حالة رفض الرئيس هادي هذا الطلب ؟

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عدن - ياسمين التهامي - لوح عبدالعزيز جباري بالتصالح مع الحوثيين في حالة رفض الرئيس هادي طلبهم في انهاء دور الامارات من التحالف الدولي المساند للشرعية في اليمن.
وقال جباري أن اليمنيين قادرين على حل مشاكلهم وسوف يتفقون على كل نقاط الاختلاف بعيدا عن أي تدخلات.
وهاجم جباري التحالف السعودي الإماراتي بالقول "كنا نأمل أن تأتي هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدة الشعب اليمني، فأصبحت تشكل عبء ومصدر خطر على وحدة اليمن ووحدته واستقراره".
وقال في مقابلة مع "سبوتنيك ، إن الرئيس هادي، بصدد دعوة الإمارات رسميا للخروج من اليمن خلال أيام.
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