الاكثر مشاهدة - ممثلات يمنيات مشهورات في شوارع صنعاء يشعلن مواقع التواصل بعد قيامهن بهذا الفعل المثير مع الشباب..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلات يمنيات مشهورات في شوارع صنعاء يشعلن مواقع التواصل بعد قيامهن بهذا الفعل المثير مع الشباب..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتيات يمنيات في شوارع العاصمة صنعاء في مشهد أثار مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر في الصور عددا من الممثلات اللاتي اشتهرن في برامج كوميدية على قناة السعيدة ويمن شباب وهن يقمن بتطعيم الشباب خلافا للعادة. Advertisements ​​​​​​​ ونفذت مرافق صحية في صنعاء حملة ضد وباء الكوليرا عبر تطعيم يشمل الصغار والكبار في مفارقة نادرة تحدث. وتناقل الناشطون الصور بالتندر والسخرية بعد ظهور ممثلة وهي تقوم بتطعيم احد الشباب وهو يرتدي السلاح ومحاط بالجعب الرصاص.

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