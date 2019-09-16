شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعلان رسمي هام من السلطات السعودية لكل المقيمين اليمنيين الذين انتهت اقاماتهم ولم يتمكنو من تجديد الاقامات او الذين استقدموا عائلاتهم بتأشيرة زيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #عاجل ..وجّهت وزارة التعليم جميعَ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و”السوريين” و”اليمنيين” القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية. وجاء في التعيمم، الذي وجّهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط”. Advertisements وأضاف “العاصمي”: وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي. وشدد التعميم على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : إعلان رسمي هام من السلطات السعودية لكل المقيمين اليمنيين الذين انتهت اقاماتهم ولم يتمكنو من تجديد الاقامات او الذين استقدموا عائلاتهم بتأشيرة زيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.