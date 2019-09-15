شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لصياد كويتي يرصد "الطائرات المسيرة" التي ضربت أرامكو.. من أين انطلقت؟! (شاهد) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع مصور رصد لحظة مرور الطائرات المسيرة التي استهدفت أرامكو في بقيق السعودية.

ورصد صياد هاوٍ بعدسة هاتفه مرور الطائرات فوق منطقة السالمية بالكويت، قادمة من العراق المجاورة باتجاه شرق السعودية.

يتداول مغردون مقطع مصور لمواطن كويتي من هواة الصيد لحظة مرور الطائرات المسيرة من جهة العراق فوق منطقة السالمي بالكويت بإتجاه #بقيق ، من تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو. pic.twitter.com/TXpphben0K

— كريستوف (@Cresstove) September 14, 2019

وبحسب ناشطين فإنه من خلال "تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون، والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو.

Advertisements

وأعلنت السلطات السعودية صباح السبت نشوب حريق في مصافي أرامكو النفطية بمدينة بقيق أقصى شرق البلاد.

ورغم إعلان وزارة الداخلية السعودية أن الحريق بسبب طائرات مسيرة لم يسم منفذها، قال الناطق باسم التحالف إن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

بعد ساعات من الهجمات، أعلنت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران تبنيها للهجوم بعدة طائرات، وسط اتهامات أمريكية رسمية لطهران بالوقوف وراء الحادث وحوادث أخرى سابقة.

وأظهرت صور جوية لوكالة ناسا الأمريكية حجم الدمار الذي خلفه الحريق داخل المنشأة النفطية الأكبر داخل السعودية.

اسوشيتد برس تنشر صورة التقطتها ناسا بالأقمار الصناعية للدخان الناتج عن العمل الإرهابي في #بقيق ! pic.twitter.com/pwC76pnnhI

—

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لصياد كويتي يرصد "الطائرات المسيرة" التي ضربت أرامكو.. من أين انطلقت؟! (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.