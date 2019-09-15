شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى هجوم سعودي عسكري على الإمارات بعد قصف أرامكو السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اقوى هجوم من ضابط عسكري سعودي، على الإمارات بعد تصريحات مثيرة لضاحي خلفان..قال ضابط سعودي متقاعد إن الإمارات بإمكانها إرسال نفس الطائرات المسيرة إلى الجزر الإماراتية المحتلة، أو حتى الرد على تفجير ناقلات الفجيرة.

جاء ذلك ، ردا على ضاحي خلفان الذي دعا المملكة لضرب الحشد الشيعي في العراق.

قد يهمك ايضاً:

- وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن

- مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد

Advertisements

اتهم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الحشد الشعبي العراقي بالوقوف وراء مهاجمة آبار النفط في المملكة العربية السعودية.

وقال "خلفان" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عندما يهاجم حشد سليماني في العراق آبار في المملكة العربية السعودية عندها تدرك الى أي مدى اصبحت العراق مستعمرة من خلالها ينفذ الاعداء الى قلب الأمة".

ودعا "المسؤول الإماراتي" المملكة العربية السعودية، إلى مهاجمة معسكرات الحشد الشعبي العراقي بالطائرات المسيرة، مستغربا لماذا الإنتظار!.

وردا على هذه الدعوة، قال الضابط السعودي المتقاعد سلطان الطيار، إن بإمكان الإمارات أيضا إرسال نفس الطائرات المسيرة إلى الجزر الإماراتية المحتلة، أو حتى الرد على تفجير ناقلات الفجيرة.

وأضاف "الطيار" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ردا على ضاحي خلفان: "للأمانة رغم اختلافي معك إلا انك صريح هنا وعكست فعلا العلاقة الحقيقية حينما تحدثت عن واجب السعودية فقط ونسيت أنكم تقولون أنكم في تحالف استراتيجي معها فعلا لن يواجه الخطر غير السعودية".