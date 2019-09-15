شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن البيض يرد على اليدومي ويصفه بالإرهابي..شاهد"ماذا قال؟" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #علق نجل الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، على حديث رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، "إخوان اليمن"، ومزاعم حول القضية الجنوبية. وقال الناشط الجنوبي، عمرو البيض، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رئيس حزب الإصلاح الإرهابي "اليدومي" يقول إن قضية الجنوب قضية يحملها كل اليمنيين بعد ان تم حلها في مؤتمر الحوار اليمن". جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف: "كذب وبهتان ومصادرة حق عن شعب بأكمله، والأفضع من هذا كله أنهم يتحدثون بإسم الإسلام".

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