شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي إيراني يفاجئ الجميع ويعلن من أين انطلقت الطائرات المفخخة التي استهدفت أرامكو السعودية؟ "ليس من اليمن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محلل إيراني: طائرات الهجوم على"أرامكو" انطلقت من العراق

قال المحلل والصحفي الإيراني البارز بابك تاغفي، نقلا عن مصادر، إن الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت النفط السعودية في بقيق، لم تنطلق من اليمن البتة.

وأضاف تاغفي، على حسابه في "تويتر"، إن الطائرات المسيرة انطلقت من داخل العراق من قبل عناصر موالية للحرس الثوري الإيراني.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان "باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

ويوجد في بقيق، الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب غربي الظهران بالمنطقة الشرقية، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، ويوجد في خريص على بعد 190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا، أن هجمات الطائرات من دون طيار على منشآت نفطية سعودية في مايو الماضي انطلقت من العراق وليس اليمن، مما أثار مخاوف من أن حلفاء إيران في المنطقة يحاولون فتح جبهة جديدة في الصراع.

ويريد المسؤولون الأمريكيون من بغداد أن تبذل المزيد من الجهد لكبح الميليشيات المتحالفة مع إيران التي تغلغلت في السلطة منذ أن ساعدت في الحرب ضد داعش، بما في ذلك منعها من استخدام الأراضي العراقية كقاعدة انطلاق لشن هجمات ضد الجيش الأمريكي أو حلفائه.