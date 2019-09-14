شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن RT الفرنسية تكشف كواليس عملية البقيق .. من هم "الشرفاء" الذين تعاونوا مع الحوثيين في ضرب أرامكو السعودية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار الهجوم الذي تبنته القوات المسلحة التابعة للحوثيين على معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية التمكن من الوصول للعمق السعودي بطائرات مسيرة.

ويرى متابعون أن استهداف مدينة بقيق الواقعة على الحدود مع البحرين شرق السعودية يحتاج إلى إمكانيات لوجستية وعمليات تنسيق محكمة، بسبب البعد الجغرافي بين الحدود اليمنية والمدينة المستهدفة.

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