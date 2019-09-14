شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ثقيلة للغاية ويكشف عن ”طرف ثاني” نفذ الهجوم على حقلي بقيق وخريص في... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الكاتب والصحفي الفلسطيني المعروف عبدالباري عطوان مفاجأة جديدة، بكشفه عن طرف ثان، شارك الحوثيين في تنفيذ عملية استهداف حقلي بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال عطوان : "تحالف “انصار الله” الحوثي يفرض قواعد اشتباك جديدة بهجومه الاضخم على حقلي بقيق وخريص النفطيين بالعمق السعودي؟".

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وأضاف عطوان متسائلا: هل شارك - من أسماهم- “شرفاء” الداخل فيه؟وهل انطلقت الطائرات المسيرة من البحرين او القطيف او العراق؟ولماذا تتزامن الهجمات مع قرب طرح اسهم أرامكو بالأسواق العالمية؟".

وكان الحوثيون أعلنوا صباح اليوم، تبنيهم لعملية تفجير في شركة ارامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية، في حين قالت وسائل إعلام سعودية أن حريقا اندلع وتمت السيطرة عليه.