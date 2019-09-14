شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شيعي عراقي أتاه الإمام الحسين في منامه وأمره بضرب نفسه 3 طلقات وسط كربلاء وسينجو من الموت.. شاهد ماذا حدث وأدهش الجميع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل بمقطع فيديو أثار صدمة وجدلا واسعا لمواطن عراقي، يضرب نفسه بالنار في كربلاء أثناء إحياء مراسم يوم عاشوراء.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع، ظهر عباس الموسوي رجل من مدینة كربلاء وهو يزعم وسط حشد أنه رٲى الإمام الحسین في منامه والذي أمره بضرب نفسه بـ3 طلقات وسوف ينجو من الموت.

جديد الحدث أونلاين:

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فقام الرجل بضرب نفسه بثلاث طلقات لكنه لم یصل الی المستشفی ومات في الحال، وسط ذهول وربكة واسعة بين الحاضرين الذين هرعوا لإسعافه عبثا.

هذا وصُدم متابعون بما أعلنته وزارة الصحة العراقية أمس، الثلاثاء، عن مقتل وإصابة نحو 130 عراقيًا خلال حادث أثناء إحياء الشيعة ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقي.

وذكرت الوزارة أن نحو 30 شخصًا قتلوا، وأصيب نحو 100 بفعل انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في كربلاء، وقالت الوزارة إنها استنفرت طواقمها لتقديم العلاج للمصابين.

ويحيي مئات آلاف الشيعة حول العالم ذكرى يوم عاشوراء “واستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قبل نحو 14 قرنًا”.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس الثلاثاء إجازة رسمية في البلاد، ونشرت وزارة الداخلية الآلاف من عناصر الأمن والحشد الشعبي لتأمين الحماية لمواكب الشيعة.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري.

ويرى الشيعة أنهم يُعاقبون أنفسهم عبر إيذاء أجسادهم، تكفيرًا عن عدم نصرتهم الحسين قبل استشهاده.

السيدة سكينة ..

تأملي هذا المقطع لرجل من كربلاء أسمه عباس الموسوي

يقول أن الحسين زاره في المنام و أمره أن يطلق على نفسه 3 رصاصات و سيحميه من الموت و يدخله الجنة لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى ..

هل مثل هذا العمل لا يستحق الإستنكار الذي قد يصبح عادة و قد يكون أبنك ضحيتها القادمة . pic.twitter.com/FCycGekYIM

— فرحان الفرحان (@farhan_alfarhan) ١١ سبتمبر ٢٠١٩