شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يستغل غياب صديقه فيقتحم منزله ويمارس الرذيلة بالاكراه مع زوجة صديقه وخادمتها ولا يكتفي بذلك بل قام بهذا العمل المشين والفاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحم كويتي منزل صديقه الذي كان في عمله، صباح يوم الثلاثاء، واغتصب زوجته والخادمة، وقام بتصوير فعلته وتوثيقها بواسطة هاتفه.

وفي تفاصيل الحادثة تلقى الزوج اتصالًا من زوجته وهي بحالة هستيرية لتبلغه بأن صديقه، الذي يعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اقتحم المنزل واغتصبها بالقوّة وصوّرها بهاتفه.

كما وقام الجاني بهتك عرض الخادمة التي تحمل الجنسية الهندية، قبل أن يغادر منزل صديقه الذي لا يكاد يفارقه ويقضي غالبية يومه معه حسب صحيفة الراي.

وقال مصدر أمني لـ ”الراي “ إن الزوجة روت لرجال الأمن واقعة الاعتداء عليها وتصويرها، كما روت العاملة ما حصل لها أيضًا على يد الشخص نفسه وقام الأمنيون بإبلاغ وكيل النائب العام، الذي أمر بتقييدها جناية تحت مُسمى مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، وتم تسجيل القضية تحت المسميات الثلاثة، وأحيلت إلى المباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم وضبطه على ذمّة القضية المسجلة بشأنه.