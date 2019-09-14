شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الامارات تنقلب على السعودية وقوة عسكرية كبيرة تتحرك الان لتفجير الوضع في محافظة جنوبية جديدة.. اشتعال الحرب"ساعة الصفر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ضواحي مدينة شقرة بمحافظة أبين( جنوب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان تلك التعزيزات تشمل عربات ومدرعات وافراد مشاة واطقم ومؤن عسكرية وغذائية لتعزيز، مؤكدة ان تلك التحركات تمرد على السعودية ودعوتها لوقف اطلاق النار، وأن الامارات تدفع نحو استئناف المعارك.

عاجل.. الامارات تنقلب على السعودية وقوة عسكرية كبيرة تتحرك الان لتفجير الوضع في محافظة جنوبية جديدة.. اشتعال الحرب"ساعة الصفر"

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الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي قال في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“، ان تلك التعزيزات استعدادا لما أسماه بـ”ساعة الصفر“، لبدء تطهير محافظة أبين وتأمين خط ”أبين ـ شبوة“.

يُذكر أن خارطة السيطرة العسكرية بمحافظة أبين، لم تتغير منذ أواخر اغسطس/ آب الفائت، بعد أن نفذ سلاح الجو الإماراتي عشر غارات على القوات الحكومية، وهو ما أدى لتراجعها من المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، والتموضع في مديرية شقرة وما بعدها من المناطق الوسطى بمحافظة أبين، فيما تُسيطر مليشيا الانتقالي على مديريات زنجبار وجعار والكود، والواصلة للعاصمة المؤقتة عدن.