ورد الآن ”أول فيديو”.. انفجار عنيف يهز المملكة وحريق هائل في أرامكو السعودية ..وقناة العربية تبث هذا...

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عدن - ياسمين التهامي - وقع انفجار عنيف في شركة ارامكو السعودية ونشب حريق بحسب مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت. هذا وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت. قد يهمك ايضاً: - وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن - مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد Advertisements وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا "أكبر عملية" منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.

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