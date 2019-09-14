يحدث الآن ..خبر صاعق للملك سلمان وولي عهده ..عيدروس الزبيدي يقرع طبول الحرب ويوجه ضربة موجعة للقوات السعودية ( صور الاعتداء على القوات السعودية )

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حرك المجلس الانتقالي اليوم الجمعة مليشياتها في مدينة قلنسية بمحافظة سقطرى بالتهجم والاعتداء على اطقم سعودية كانت تنقل الغاز لمحطة كهرباء قلنسية بعد سحب الامارات لمولدات الكهرباء. وحسب مصادر محلية ان قوة عسكرية تحركت لفك الطريق بعد قطعها من قبل عناصر تم تحريضها من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات. جديد الحدث أونلاين: Advertisements بتحريض من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي في #سقطرى تم قطع الطريق والاعتداء على اطقم عسكرية سعودية تنقل غاز لمحطة الكهرباء في مديرية قلنسية محافظة سقطرى !! pic.twitter.com/w7bQtMzTCF — عدن اليوم / ألوية الحماية الرئاسيه (@aden_2day) September 13, 2019



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