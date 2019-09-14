شاهد صورة للقائد العسكري العقيد المقري ومحسن الكاني واخيه عبدالعظيم بعد عملية اغتيالهم.. ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين التهامي - نعت قبائل ترهونة في بيان لها بوقت مبكر اليوم السبت آمر اللواء التاسع العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني بالقوة المساندة للقوات المسلحة النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم إثر قصف الطيران التركي الاستعماري المسيرعليهم بحسب نص البيان .





قبائل ترهونة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هؤلاء الرجال تقدموا الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن فنالوا الشهادة عند الله ، داعيةً أبناء المدينة المرابطين في جبهات القتال إلى الصمود والثبات لأن الوطن في حاجة إليهم.



وأكدت قبائل ترهونة بأن استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدهم إلا ترابطاً وعزيمة صلبة من أجل تحقيق النصر على معسكر الشر والفساد في ليبيا ، مشددةً على أن موقفهم سيظل ثابتاً في دعم القوات المسلحة الليبية ومساندتها .



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