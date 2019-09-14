شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : فنانة شهيرة تسخر من نصيحة"شيخ" بنشر صورة إباحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements ثارت فنانة لبنانية شهيرة، موجة من الجدل والغضب بعد نشرها صورة إباحية تسخر فيها من الدعاة والمشايخ الذين يعترضون على ملابس الفتيات القصيرة والعارية.

وتسببت الفنانة الاستعراضية اللبنانية ميريام كلينك الكثير من الجدل على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام من خلال مشاركتها لصورة اباحية من خلال خاصية الستوري في التطبيق الشهير.

حيث شاركت كلينك صورة لشيخ يلتقي بفتاة و يقول لها": يامدام التنورة لازم تكون لتحت الركبة"، فتبادر الفتاة حسب الرسم الكاريكاتيري بخلع التنورة بالكامل الى أسفل ركبتها و لتظهر عورتها بشكل كامل أمام الشيخ مع جملة ":منيح هيك".

فهاجم المتابعون "كلينك" لنشرها مثل هذه الصور الخادشة للحياء و سخريتها من الأديان بطريقة وقحة، ووجه لها البعض اتهامات إباحية وألفاظ خادشة.

والجدير بالذكر أن كلينك اعتادت صدم المتابعين بصورها العارية وحركاتها الاستفزازية للأديان السماوية و إلحادها الواضح من خلال منشوراتها على شبكات التواصل الاجتمتعي كما يصفها المتابعون.

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