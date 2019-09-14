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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة)

قالت ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي ان محمد القنون والدة الفتاة السعودية رهف ، توفي اثر ازمة قلبية تعرض لها خلال الايام السابقة .

وفي تغريدة على حسابها في منصة انستجرام رصدها موقع "صوت المغتربين " - قالت الناشطة مي العيدان ان عائلة القنون بالسعودية تنعي وفاة محمد القنون والد الفتاة الهاربه رهف

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الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة)

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وكتبت الممثلة والكاتبة الكويتية “مي العيدان” : “وفاة والد رهف القنون إثر أزمة قلبية بإحدى المستشفيات في المملكة”، دون ان تكشف مزيدا من التفاصيل .

وفيما لم يصدر اي تأكيد رسمي من عائلة القنون حول صحة الخبر ، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولو منشور مي العيدان على نطاق واسع ، وانهالت التعليقات والتغريدات الحزينة والمعبرة عن الصدمة القوية من هذا الخبر المفاجئ



وكانت “رهف محمد القنون” أثارت موجة من الجدل العارم بعد زعمها إساءة عائلتها معاملتهما مما دفعها للهروب إلى تايلاندا وطلب اللجواء السياسي.

واستجابت كندا لطلب الفتاة السعودية ذات ال19 عام ومنحتها اللجوء السياسي ، فيما اصدرت عائلتها في ذات الوقت بيان تبرأت فيه من رهف .

ولم تكتفي الفتاة بطلب اللجوء ، لكنها تحولت من مقر اقامتها في كندا إلى ناشطة بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وظهرت مؤخرا في بث مباشر وهي في حالة سكر وباحضان شاب اخر في وضع مخل وفاضح