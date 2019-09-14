شاهد : محمد العرب ينشر صورة لضابط عراقي ويحذر اليمنيين

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر الاعلامي محمد العرب مراسل قانتي العربية والحدث صورة على حسابه بموقع تويتر لضابط عراقي وخلفة مجموعة من الاسرى الايرانيين ووجه محمد العرب رسالة تحذيرية بالقول إلى أهل اليمن كافة من محب لكم الصورة الاولى لضابط من عراق الامس وسط قطيع من اسرى إيران جديد الحدث أونلاين: Advertisements واضاف : الصورة الثانية لجنود من عراق اليوم يدلكون اقدام الزوار الإيرانيين ,واللبيب بالإشارة يفهم.

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