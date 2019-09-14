شكرا لبحثكم عن خبر استعادة ستة مواقع استراتيجية في حجر بالضالع وتجدُّد المواجهات غرب قعطبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استعادت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، الجمعة 13 سبتمبر /أيلول 2019، ستة مواقع في منطقة حجر بمحافظة الضالع، فيما تجددت المواجهات غرب قعطبة.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، وعناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية، في منطقة باب غلق - القفلة - الزبيريات.

ونجحت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في التصدي لعملية تسلل حوثية باتجاه حبيل الزبيريات التابع لجبهة باب غلق القفلة.

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ويأتي هذا التصعيد المستمر لجماعة الحوثي عقب تلقيها خسائر فادحة في جبهة حجر خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إحباط وكسر محاولة تسلل قامت بها مجاميع من مليشيات الحوثي باتجاه منطقة الريبي، وتم القضاء عليهم.

وذكرت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني المرابطة في منطقة حجر شمال غرب الضالع نفذت عمليات ناجحة واستعادت ستة مواقع استراتيجية في محور باجة، وتمكنت أيضاً من السيطرة النارية على قرية دار السيد.

واحتدمت المعارك في جبهة باب غلق - القفلة، شمال غرب قعطبة.