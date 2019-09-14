مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": آن الآوان لتحرير شبوة وحضرموت

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مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـاليمن العربي: آن الآوان لتحرير شبوة وحضرموت

الجمعة 13 سبتمبر 2019

نصر هرهرة

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أنه يبدو أن اطالة فترة الحرب في اليمن دون تحقيق اي تغييرات على الجبهات خصوصا في الفتره الاخيرة الطويلة مقارنة مع الفتره القصيرة في بداية الحرب التي تحررت فيها اراضي الجنوب قد جعل عامل الزمن اهم عامل موثر في اعادة التفكير لكل من لهم تاثير في هذه الحرب اكان على صعيد الداخل او الخارج كونه اي عامل الزمن قد اطال معانة المدنيين واطال فترة إهدار الطاقات والقدرات والامكانيات في الوقت الذي تبين عدم الجدوى من استمرار الحرب.



وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه آن الآوان لهذه الحرب ان تتوقف و كان الجنوبيين يطمحون أن تأتي هذه اللحظة والجنوب قد تحرر من براثن الإحتلال اليمني والإرهاب، لهذا فإنه من المهم بمكان تحرير الجزء الشرقي من محافظة ابين وتحرير محافظة شبوه ووادي حضرموت. واضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الوضع العسكري والسياسي والمعنوي لشعب الجنوب بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي أفضل بكثير من وضع الخصوم فرادًا ومجتمعين وقليلة هي التناقضات الداخليه القائمة و هذا الوضع قابل لتحسبن والتطوير ومقومات الشعب الحي والقوي ودولة النظام والقانون والتنميه والامن والاستقرار قائمة .

وبين هرهرة، أن ما حققه الجنوبيين حتى اليوم على هذا الطريق ليس بالهين ويمضي وفق مشروع وطني جنوبي لم يسبق.للشعب الجنوبي ان امتلك مثيل لهذا المشروع الواضح المعالم والذي يمكنه من استعادة سيادته وبناء دولته الوطنيه المستقله على كامل حدوده لما قبل 22مايو 1990م