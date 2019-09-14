شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. انفجارات عنيفة تهز عدن (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية بعدن سماع دوي انفجارانعنيفان هزا مدينة عدن قبل قليل . واشارت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " أن دوي انفجاران عنيفان ناجما عن ضربات " بصواريخ الدوشكا المحمولة على متن عربات مدرعة " سمعت بالقرب من مطار عدن الدولي ومعسكر بدر .

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