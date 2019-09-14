شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. مسؤول حكومي يفجر مفاجأة مدوية... ما يجري حاليا في عدن تم بالتنسيق مع الشرعية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فضح مصدر حكومي مسؤول، ما روج له المجلس الانتقالي الجنوبي، من جهود يبذلها في تطبيع الأوضاع في عدن، والتي كان آخرها مشروع تركيب منظومات الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية بتمويل من البنك الدولي.
وبحسب تصريح المصدر الذي اطلع عليه "المشهد الخليجي"، فإن مشروع تركيب منظومات الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية، والذي يجري حالياً في عدد من أحياء وشوارع العاصمة المؤقتة عدن، والممول من قبل البنك الدولي، جاء بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.
وأكد المصدر، أن خطة مشروع الانارة بالطاقة الشمسية، تم الترتيب لها مطلع العام الجاري، من حيث تحديد أولويات المناطق، ومعدل الاحتياج.
وأشار، إلى أن أي أنشطة ومشاريع للمنظمات الدولية في المحافظات المُحررة، لا تتم إلا بعد تنسيق وترتيب مع الحكومة الشرعية.
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