شكرا لقرائتكم خبر عن من هي السعودية "ريما مكتبي" التي ذكرها الاماراتي المزروعي اليوم في تغريداته واثار غضب السعوديين ؟ «صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الإعلامي الإماراتي، حمد المزروعي، قناة العربية واصفا اياها بعاهرة الاعلام، وذلك على خلفية إعلانها مقتل سته من الجنود الإماراتيين، جنوبي البلاد.

ووجه الإعلامي الإماراتي، حديثة إلى عبد الرحمن الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي (زوجة مدير قناة العربية) بلكي تعلمك ان المقتل في الضاحية اما الذين استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامة يعني عن شرفك وشرف مكتبي.

وأضاف في تغريده على" تويتر" واصفا قناة" العربية" بانها عاهرة الاعلام دون منافس.

جاء ذلك عقب نشر قناة العربية خبر مقتل ٦ جنود اماراتيين (بدلا من استشهاد) في اليمن.

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ورد الكاتب السعودي "علي التواتي" عليه على طريقة اليمنيين بالقول "قيق وسط الماء" الذي انتشرت كوسم يمني ضد الإمارات عقب سيطرة الانتقالي على عدن.

وقال التواتي بعد مشاركة تغريدة المزروعي: ‏له له له له.. معقول؟ هذا قيق تحت الماء وفوق الماء وفي الهواء والفضاء.



اما الكاتب السعودي سلطان الطيار فعلق على تغريدة المزروعي بقوله : "الصمت عن هؤلاء جعلهم يتطاولون أكثر حتى بلغت بهم الجرأة أن يقولوا ان جنودهم يدافعون عن شرف المواطن السعودي "

واضاف الطيار في تغريدة اخرى ان المزروعي كلمة"مكتبي" التي ذكرها المزروعي في تغريدته يقصد بها ريما مكتبي زوجة عبدالرحمن الراشد : « ريما مكتبي زوجة عبدالرحمن الراشد وصل التطاول بهؤلاء أن يتعدوا على الأعراض ويقولوا إن جنودهم يدافعون عن شرف المواطن السعودي »