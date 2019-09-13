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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اليوم الجمعة .. إعلان مفاجئ عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

تناولت وسائل اعلاميه ومعرفات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في احد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نسفت كل تلك الشائعات ونقلت عن وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح قوله بأن أمير البلاد غادر مساء أمس الخميس، إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

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عاجـــل : اليوم الجمعة .. إعلان مفاجئ عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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وأكد الوزير الكويتي أن الأمير غادر المستشفى بعد أن تم إستكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح، مشددًا على أن النتائج كانت مطمئنة.



وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، بعد وعكة صحية ألمت به في الكويت.



وأعلن الديوان الأميري الكويتي أنه تم تأجيل موعد لقاء كان قد اتفق عليه بين الأمير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات رسمية بين الأمير مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تعافيه والخروج من المستشفى.