شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية ضخمة للشرعية تصل أبين ..وتوجيهات بالزحف إلى عدن وأوامر بمهاجمة قوات الإمارات وسقوط... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية" اليوم الجمعة" عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الى مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

واكد المصدر ان قوات عسكرية وصلت الى شقرة قادمة من شبوة، مضيفا انه بين التجهيزات دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ.

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وأضاف المصدر ان التعزيزات مرت بمنطقة المحفد ومودية وصولا الى شقرة، حيث عززت قوات الجيش تمركزها في مناطق سيطرتها بمدينة شقرة.

كما ان هناك تعزيزات عسكرية ضخمة في طريقها إلى مدينة شقرة الساحلية وشوهد مرور عدد من الاليات العسكرية مدينة مودية قادمة من محافظة شبوة.

إلى ذلك، صرحت وكالة أنباء الإمارات عن مقتل جنود إماراتيين بينهم نقيب ووكلاء ، قالت إنه حادث مروري وتصادم آليتين للقوات الإماراتية كانت خارجة من عدن باتجاه حضرموت.

في سياق ميداني متصل، وجه محافظ سقطرى، رمزي محروس ، الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجزيرة بمهاجمة أي قوة تريد الاعتداء على مؤسسات الدولة، واحتلالها.

يأتي ذلك بعد أن قام المندوب الإماراتي المزروعي، وقوات تابعة له، بمهاجمة المولدات الكهربائية الخاصة بالمحافظة.