الاكثر مشاهدة - عاجل : انفجار عنيف يهز أحياء مدينة عدن .. والرعب يجتاح المواطنين (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل خور مكسر بالعاصمة عدن . واكدت مصادر محلية ان دوي الانفجار سمع صداه الى مناطق بعيدة من بحي الزراعة. Advertisements ​​​​ وحتى اللحظة لم يعرف سبب الانفجار.

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