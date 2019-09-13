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الاكثر مشاهدة - عاجل : انفجار عنيف يهز أحياء مدينة عدن .. والرعب يجتاح المواطنين (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل خور مكسر بالعاصمة عدن .

واكدت مصادر محلية ان دوي الانفجار سمع صداه الى مناطق بعيدة من بحي الزراعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وحتى اللحظة لم يعرف سبب الانفجار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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