شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ومحمد سالم باسندوة.. شاهد ماذا فعلا وجعلا هذا اليهودي يمتدحهم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب يحمل يحمل اسم « عاموس قباص آل سالم » ويدعي انه من الطائفه اليهودية ، صورا لإحدى المناسبات التي اقامتها الطائفة اليهودية وشاركهم فيها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.



وقال "عاموس" في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" ان الطائفة اليهودية تفاجئت اثناء احتفالها بعرس احد ابنائها بحضور رشاد العليمي وكان حين ذاك يشغل منصب وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ، وارسله علي عبدالله صالح ليشارك الطائفة اليهودية فرحتهم ، كما ارسل برفقة العليمي الفنان الشعبي عبدالرحمن الاخفش ليحيي لهم حفلة العرس .

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- علي عبدالله صالح ومحمد سالم باسندوة.. شاهد ماذا فعلا وجعلا هذا اليهودي يمتدحهم من وسط ”إسرائيل” (صور)





ونشر حساب. صورة اخرى ايضا لمجموعة من الذبائح قال انه ارسلها للطائفة اليهودية بالمدينة السياحية محمد سالم باسندوة عندما رئيس للوزراء في العام 2012م وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك .



وفي مقارنة بين رجال الدولة وعناصر المليشيات ، نشر ذات الحساب صورة ثالثة لمنزله في منطقة ريدة بمحافظة عمران وعلق عليه بقوله : (هذا منزلنا في ريدة بمحافظة عمران وبعد سقوط صنعاء وبالتحديدعام 2016م داهم بيتنا مشرف الحوثي في ريدة ابوعلي القحوم واعطانا مهلة يومين نغادر البيت إلى صنعاء إلى المدينة السياحية بيتنا اغتصبه السيد عبدالله عقبات بعد اقامتنا 13 يوم بصنعاءجاءو واخذونااجباريآالى الأردن ومنه إلى اسرائيل ).