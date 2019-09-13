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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الرئيس هادي يفاجى الجميع ويصدر قرار جمهوري جديد وهام خاص بمحافظة شبوة "نص القرار "

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا قضى بتعيين قائدا لقات الأمن الخاصة في محافظة شبوة. Advertisements وبحسب وثيقة حصل عليها "الأحرار نت"، نص القرار بتعيين العقيد عبدربه محمد صالح لعكب قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة ويرقى الى رتبة عميد. ويعتبر لعكب، أحد الشخصيات العسكرية المشاركة في المعارك الأخيرة لتحرير شبوة من مليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

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