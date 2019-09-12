شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتل ”حوثي” يثير ضجة في وسائل الإعلام السعودية ويتصدر عناوينها.. شاهد ماذا فعل أمام الجيش السعودي؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقتل أحد مقاتلي الحوثيين المحسوبين على الإعلام الحربي ، ومصور قناة المسيرة الفضائية، خميني حسين عبدالله خطبة، أثار ضجة في وسائل إعلام سعودية وتصدر عناوينها، بسبب الاسم الذي يحمله.

فقد تناقلت كثير من وسائل الإعلام السعودية، خبر مصرع مصور قناة المسيره (خميني حسين عبدالله خطبة" على يد قوات الجيش الوطني و القوات السعودية بمنطقة كتاف اثناء محاولته تصوير عملية عسكريـه انتهت بمقتله مقتل من مليشيات الحوثيين بصعدة.

وشهدت محافظة صعدة خلال الايام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تمكن الجيش المسنود من قوات التحالف من تحقيق عمليات نوعية في عمق صعدة شمال اليمن.