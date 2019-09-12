شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "محمد الضاوي" المتهم باغتيال "ابراهيم الحوثي" ورفيقه بصنعاء ولقى مصرعه في مأرب.. صور وتفاصيل جديدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ معاذ الجمال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمنفذ اغتيال "ابراهيم الحوثي" الذي اغتاله الحوثيون يوم امس في مدينة مأرب.

وحسب منشور الجمال بأن محمد علي الضاوي هو ابن قرية بيت ضاوي في جبل بعدان الشامخ بمحافظة إب هذه القريه التي صمدت امام تقدم الحوثيين في اول محاولة لهم لدخول بعدان وظلت شهر كامل تقاومهم يتقدمهم الشيخ نايف الجماعي باسلحه بسيطه وبدائيه بدون دعم ولا اسناد من احد.

وقال ان الضاوي نفذ عمليه جريئه في قلب صنعاء وذلك عندما استهدف إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي الذي اعترف الحوثيون بمقتله قبل اسابيع إلا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إليه في مارب واغتياله ثأراً لشقيق زعيم جماعتهم.

دون تقديم اي دليل مادي على صحة روايتها ،زعمت جماعة الحوثيين، امس الأربعاء، أنها تمكنت قبل أيام من القضاء على عميل مسؤول عن قتل شقيق زعيم الجماعة الأصغر، إبراهيم بدر الدين الحوثي، في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.

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وقُتل إبراهيم الحوثي، الشهر الماضي، في ظروف غامضة، قبل أن يعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه ”تعرَّض لتصفية نتيجة صراع أجنحة داخل جماعة الحوثيين، في أحد معاقل الميليشيات في حي حدة بصنعاء.

وربطت تقارير إخبارية مقتل إبراهيم الحوثي إثر صراعات داخل الجماعة، طفا بعضها على السطح مؤخرًا، خاصة بين رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.