شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عشرات النساء السعوديات يحرقن النقاب وينشر صورهن دون حجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت ناشطات سعوديات إلى حظر النقاب في المملكة، ودعم حملة تحرر المرأة السعودية من القيود التي تفرضها السلطات والمجتمع السعودي على النساء.

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ودشنت الناشطات، وسما -تصدر قائمة الأكثر تداولا- تحت عنوان "#أنا_مغصوبة_على_النقاب"، سردن من خلاله قصص نساء أجبرن على ارتداء ملابس معينة نزولا عند رغبة العائلة أو المجتمع، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداولت، ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعشرات الفتيات وهن يحرقن ويمزقن النقاب فيما نشرت أخريات صورهن دون حجاب.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدشين وسوم في السعودية تطالب بحظر النقاب. والعام الماضي أطلقت حسابات على "تويتر"، وسما تحت عنوان "#حرق_ النقاب" أثار موجة سخط عارمة بين السعوديين على "تويتر"، بعد أن حقق تفاعلا واسعا فاق الـ120 ألف تغريدة، بعضها باللغة الإنجليزية.آآ