شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خادمة فلبينية في السعودية تضع "بولها" في الطعام والشراب الذي تعده لأسرة كفيلها لمدة عامين ..شاهد كيف تم اكتشافها اخيرا وبماذا حكم عليها ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خادمة فلبينية في السعودية تضع "بولها" في الطعام والشراب الذي تعده لأسرة كفيلها لمدة عامين ..شاهد كيف تم اكتشافها اخيرا وبماذا حكم عليها ؟

قضت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعوديةبسجن عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية سنة ونصف السنة وجلدها 300 جلدة، مؤيدة بذلك حكم المحكمة الجزائية، وذلك بعد أن دست كميات من ”البول“ في الطعام والشراب، اللذين تعدهما لأفراد أسرة مواطن تعمل لديه بالدمام. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • خادمة فلبينية في السعودية تضع "بولها" في الطعام والشراب الذي تعده لأسرة كفيلها لمدة عامين ..شاهد كيف تم اكتشافها اخيرا وبماذا حكم عليها؟ عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة المؤقتة عدن ومواجهات مسلحة في عددا من الشوارع ..«تفاصيل مايحدث الان» Advertisements شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الحكم شمل -أيضا- إبعاد الخادمة بعد انتهاء العقوبة، وحظر دخولها المملكة مرة أخرى. وكان أفراد الأسرة السعودية اشتبهوا برائحة غريبة في الطعام الذي تعده الخادمة، فسألوها عن مصدرها فنفت علمها بها، لكن الرائحة أثارت قلق الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه ”البول“ كانت تخفيه. وأقرت الخادمة بأن السائل هو كميات من بولها، فتم تقديم بلاغ ضدها وإحالتها للنيابة، إذ اعترفت أنها دأبت طوال فترة عملها لدى العائلة على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بذريعة سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة.

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